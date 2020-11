Villani (Cts): "La scuola è un luogo sicuro, la riapertura a dicembre è possibile"

«Che la scuola sia un posto sicuro è confermato. Essendo un luogo dove c'è il rispetto rigoroso di regole, era facilmente prevedibile che non sarebbe stato un luogo di contagio. Quello che rappresenta un problema è ciò che avviene fuori, la scuola è possibile riaprirla e questo avviene grazie agli sforzi significativi fatti da tutto il sistema scolastico».

Lo ha detto Alberto Villani Alberto Villani, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) e presidente della Società Italiana di Pediatria a Buongiorno, su Sky TG24 rispondendo a una domanda sulla eventuale riapertura delle scuole già a dicembre: «Stando così i numeri potrebbe essere, però abbiamo imparato ormai a navigare a vista, a fare sempre i conti con la situazione epidemiologica. Certamente se ci sarà un ulteriore calo dei contagi e le persone continueranno a rispettare rigorosamente le regole».

Villani ha poi continuato: «Anche sul settore trasporti si stanno facendo opportuni cambiamenti, poi si paga lo scotto di lustri di abbandono di sanità, scuola e trasporti, non si può pretendere di cambiare tutto in poche settimane. Va fatta una riflessione profonda su quella che deve essere la programmazione, di questo si parla poco».



«Quando sarà possibile vaccinare i bambini sicuramente sarà consigliato e faremo di tutto per far sì che tutti i bambini che possono usufruirne abbiano a disposizione il vaccino» contro il Covid, ha continuato Villani.

Alla domanda se è consigliabile il vaccino per i bambini, ha risposto: «Certamente sì, l’Italia è il luogo che offre maggiori garanzie sulla sicurezza sull’efficacia dei vaccini, abbiamo dei sistemi di controllo straordinari. E’ una grande opportunità e abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che ancora riserva queste opportunità alla propria popolazione».