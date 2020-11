Von der Leyen, prime vaccinazioni prima di fine dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "Per i vaccini la Commissione europea ora ha contratti con sei società farmaceutiche ed i primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora prima della fine di dicembre. Finalmente vediamo una luce alla fine del tunnel". Lo afferma la presidente Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. "Gli Stati membri si devono preparare. Si parla di milioni di siringhe, di catena del freddo, di organizzare centri di vaccinazione e qualificare personale per farlo. Tutto questo va preparato. Gli Stati devono approntare la logistica per il dispiegamento di centinaia di milioni di dosi di vaccini", ha aggiunto von der Leyen. (ANSA).