Burkina Faso: Roch Marc Kaboré rieletto alla presidenza

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 26 NOV - Il presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré ha vinto al primo turno le elezioni dello scorso 22 novembre con il 57,87 per cento dei voti, riconfermandosi così per il secondo mandato consecutivo. Lo ha annunciato Newton Ahmed Barry, presidente della commissione elettorale. "Il signor Kaboré, Roch Marc Christian, con il 58,87 per cento dei voti, è dichiarato provvisoriamente eletto al primo turno come presidente del (Burkina) Faso", ha detto Barry. Eddie Komboïgo, candidato del partito dell'ex presidente Blaise Compaoré, è arrivato secondo con il 15,48 per cento dei voti seguito da Zephirin Diabré, considerato dagli esperti il leader dell'opposizione ma che ha ottenuto il 12,46 per cento delle preferenze. (ANSA).