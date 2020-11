Covid: 49mila i pugliesi che potranno vaccinarsi per primi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 26 NOV - Sono poco più di 49mila i pugliesi che rientrano nella fascia di coloro che potranno sottoporsi per primi alla vaccinazione anti Covid. Si tratta, come indicato in una lettera inviata dalla Regione Puglia al commissario straordinario Domenico Arcuri, degli operatori sanitari, poco più di 35mila, degli anziani ospiti delle Rsa, circa 10mila, e dei collaboratori e dipendenti delle residenze sanitarie, poco più di 4mila. Secondo il piano di vaccinazione nazionale, saranno queste le categorie che potranno vaccinarsi a fine gennaio, quando, secondo quanto annunciato dal ministro Roberto Speranza, dovrebbero essere consegnate le prime 1,7 milioni di dosi. Sono 22, invece, le strutture pugliesi che dispongono di frigoriferi capaci di raggiungere temperature molto basse, sino a -80 gradi, e, quindi, nella possibilità di conservare i vaccini anti Covid. (ANSA).