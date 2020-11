Da 'Fucking' a 'Fugging', cittadina austriaca cambia nome

Da 'Fucking' a 'Fugging': gli abitanti di un villaggio austriaco fino ad ora denominato Fucking hanno deciso di cambiare nome alla loro cittadina, che diventa così «Fugging» nella speranza di mettere fine ad imbarazzo e malintesi e sfuggire all’interesse spasmodico degli internauti che il nome originario sembra alimentare.

Il cambio di nome è stato così deciso dal consiglio comunale, ha reso noto lo stesso, e sarà applicato a partire dal primo gennaio 2021.

Fucking si trova circa 350km a est di Vienna, conta un centinaio di anime, ma sono molte di più le persone che nel corso degli anni hanno sostato davanti al cartello che segna l'ingresso del suo territorio municipale che, se per i residenti indica soltanto il nome del loro villaggio, per il resto del mondo la scritta evoca il noto insulto in inglese.

Il cambio di nome non è stata però impresa facile, a lungo non si è raggiunta la maggioranza per poter procedere, con i residenti nei pressi del cartello che si dichiaravano favorevoli a cambiare nome mentre chi vive più all’interno del villaggio preferiva di no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA