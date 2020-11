© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 26 NOV - In Turchia pioggia di ergastoli in uno dei principali maxi-processi per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, relativo alle azioni compiute nella base aerea di Akinci alla periferia di Ankara, utilizzata dai golpisti come quartier generale. Un tribunale della stessa capitale turca ha condannato almeno 27 imputati a decine di ergastoli aggravati a testa, cioè al carcere duro. Lo riporta l'agenzia Anadolu. (ANSA).