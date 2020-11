Apre nuovo centro commerciale a Roma, "sos assembramenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ha aperto a Roma, nel giorno del 'black friday', il Maximo Shopping Center, un nuovo mega centro commerciale con oltre 150 negozi in via Laurentina 865. Code in particolare per Primark, il colosso dell'abbigliamento irlandese, al suo primo punto vendita aperto a Roma. Un'apertura accolta con entusiasmo da molti clienti che stamani hanno affollato il megastore e circondata da polemiche per gli assembramenti segnalati da Cobas e Codacons. Il Pd attacca: "Chiediamo alla Sindaca Raggi se si era posto il problema se era opportuno aprire un nuovo centro commerciale il giorno del black friday dal punto di vista pandemico". L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ammonisce: "Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati". (ANSA).