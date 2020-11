Covid, anche il Belgio riapre i negozi per Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - Dal primo dicembre anche il Belgio allenterà le misure di contenimento in vista del Natale. Il comitato di concertazione, che riunisce i principali ministri del governo, le autorità federali e quelle sanitarie, ha deciso che potranno riaprire al pubblico le attività commerciali non essenziali, quindi tutti i negozi, ma a condizioni rigide ovvero si potrà fare acquisti soltanto da soli. Per la vigilia di Natale anche il coprifuoco sarà allentato, cioè partirà da mezzanotte fino alle 5 del mattino. Ma niente cene numerose: si potrà invitare solo una persona a casa, due se si vive da soli. Banditi anche i fuochi d'artificio del Capodanno e "fortemente sconsigliate" le vacanze sulla neve: "Organizzeremo controlli alle frontiere", ha assicurato il premier Alexander De Croo. (ANSA).