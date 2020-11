© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 27 NOV - Il Fondo Russo di Investimenti Diretti e la società farmaceutica Hetero hanno annunciato "un accordo per la produzione in India di oltre 100 milioni di dosi l'anno" del vaccino sperimentale russo contro il Covid-19 Sputnik V: lo riferiscono i produttori del vaccino in una nota ripresa dall'agenzia di stampa statale russa Tass. "Le parti - si legge nel documento - prevedono di cominciare la produzione del vaccino all'inizio del 2021". (ANSA).