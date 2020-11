Fontana, bene zona arancione ma non è liberi tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "In una situazione in cui il virus c'è ed è ancora pericoloso, dobbiamo ribadire ed insistere perché quei comportamenti attenti e rispettosi delle regole devono essere ancora mantenuti. Bisogna far capire a cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa, confermando che da domenica la Lombardia diventerà zona arancione. "E una notizia molto positiva - ha aggiunto il governatore - dobbiamo consolidarla e fare ancora passi avanti. Bisogna innanzitutto dire grazie ai lombardi, perché se ciò si è ottenuto è grazie al rispetto delle norme che in queste settimane sono state mantenute". La zona arancione, ha specificato Fontana "viene dichiarata da oggi, domani l'ordinanza verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal giorno successivo". Da domenica, dunque, "cambia che i negozi verranno riaperti, che la scuola media verrà svolta in presenza, che all'interno del Comune si potrà circolare liberamente senza portare l'autocertificazione con sé". (ANSA).