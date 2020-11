Trump, Biden a Casa Bianca solo se prova legalità voti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - "Biden puo' entrare alla Casa Bianca come presidente solo se dimostra che i suoi ridicoli '80 milioni di voti' non sono stati ottenuti in modo fraudolento o illegale. Quando vedi quello che e' accaduto a Detroit, Atlanta, Philadelphia e Milwaukee, una massiccia frode elettorale, ha un grande problema irrisolvibile": Lo twitta Donald Trump rilanciando la sua teoria dei brogli, finora senza alcun fondamento, e ribaltando l'onere della prova. (ANSA).