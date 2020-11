Coronavirus: Giani, ultime 24 ore 1.196 nuovi casi Toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.196 su 16.371 tamponi molecolari e 3.539 test rapidi effettuati. E' quanto rende noto sul suo profilo Fb il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il post è accompagnato, come già accaduto nei giorni scorsi, da una foto di sanitari. Oggi protagonista è personale dell'ospedale di Lucca, "donne e uomini in terapia intensiva", scrive Giani,. che "lavorano duramente giorno e notte per salvare delle vite, per permettere a ciascuno di noi di riabbracciare i propri affetti. Dobbiamo resistere, tutti insieme". (ANSA).