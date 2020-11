Covid: Iss, Vda a rischio moderato con alta probabilità crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - La classificazione complessiva del rischio legato all'epidemia da Covid-19 in Valle d'Aosta è "moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto", secondo quanto emerso durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia nella sede del ministero della Salute. E' la stessa classificazione del Piemonte, mentre quella della Lombardia è "alta". Entrambe le regioni da domani passeranno in fascia arancione, mentre la Valle d'Aosta - non senza proteste - è stata confermata rossa. E' proprio in virtù di questi dati che la Val d'Aosta ha chiesto al ministro Speranza la revisione della zona rossa. In Valle d'Aosta la valutazione della probabilità di diffusione del virus è "bassa" (come il Piemonte, in Lombardia è "moderata") mentre è "moderata" la valutazione riguardante il sovraccarico dei servizi ospedalieri (tre regioni del Sud e il Veneto hanno una valutazione "bassa" e tutte le altre "alta"). I dati sono stati illustrati dal presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. (ANSA).