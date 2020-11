Covid: lezioni carbonare in parco Napoli, paura non é salutare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Lezioni carbonare all'aperto anche a Napoli dove gli studenti aderenti alla 'Rete Scuola e bambini' si collegano alla Didattica a distanza da luoghi pubblici preferiti alle loro stanzette chiuse. ''Da tempo - spiega uno dei ragazzi della prima liceo che hanno scelto il parco della Floridiana del quartiere Vomero come 'aula virtuale' - chiediamo ai nostri insegnanti di alternare le lezioni a casa con incontri, in regime di sicurezza anti contagio, in luoghi all'aperto. La richiesta purtroppo non e' stata accolta ed allora abbiamo, d'accordo con i nostri genitori, abbiamo deciso di prendere iniziativa e a piccoli gruppi ci ritroviamo in luoghi di verde pubblico a studiare". Intorno ai ragazzi, seduti ai piedi di un grosso pino mediterraneo, bimbi giocano con i propri genitori e anziani si godono la giornata primaverile concessa da questo novembre. " Come si vede - sottolinea una del gruppo - il parco e' frequentato da molte persone ed allora perche', tempo permettendo, non possiamo venirci con gli insegnanti tutti i giorni?". "Il diritto all'istruzione - spiega una portavoce dei genitori della Rete - va difeso e siamo disposti a scendere in piazza tutti i giorni, fino a quando le scuole non saranno tutte riaperte Mi rivolgo ai docenti a cui chiedo come fate a non vedere, seduti agli schermi dei computer, le facce dei vostri studenti ogni giorno più spente. La Dad non è scuola e dovreste essere proprio voi a farvi avanti per una battaglia di disubbidienza civile". (ANSA).