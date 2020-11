Melania Trump potrebbe scrivere un libro di memorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 NOV - Melania Trump starebbe preparandosi a scrivere un libro di memorie una volta lasciata la Casa Bianca: l'indiscrezione, che ha scatenato il sarcasmo della rete e paragoni sfavorevoli con "Becoming", il memoir di Michelle Obama, è una esclusiva di Page Six, la rubrica di gossip del 'New York Post'. "Melania sta avendo incontri per scrivere un libro di memorie", hanno confidato fonti anonime al quotidiano di Rupert Murdoch. "E i soldi incassati sarebbero suoi. Una chance di guadagnare qualcosa da sola". Donald Trump avrebbe incoraggiato la moglie nel progetto che, secondo le fonti, potrebbe portare a un bestseller dal momento che il mercato dei libri su Trump sta andando a gonfie vele, a prescindere se i tomi siano a favore o contro il presidente. Lo stesso Trump, secondo il New York Post, potrebbe strappare un contratto da svariati milioni di dollari per un memoir sul quadriennio alla Casa Bianca una volta finito il mandato. (ANSA).