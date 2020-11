Morto davanti ospedale Milano, indagati due conducenti Amsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Saranno indagati i due conducenti Amsa del camion della nettezza urbana per l'omicidio stradale del clochard romeno di 71 anni che questa mattina è stato trovato morto davanti all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le immagini delle telecamere dalla zona hanno filmato 2 mezzi dell'Amsa che, in diversi momenti (poco prima di mezzanotte e alle 4) passano sul corpo coperto di cartoni davanti all'ingresso della struttura in via Castelfidardo. I due conducenti non sono stati ancora ascoltati dal pm Paolo Storari, che coordina l'indagine della Squadra mobile. L'impressione degli investigatori è che gli uomini alla guida dei mezzi della "Azienda Milanese Servizi Ambientali" non si siano accorti dell'impatto, ma dovranno comunque spiegare la manovra con passaggio sul marciapiedi con cui hanno travolto il senzatetto. (ANSA).