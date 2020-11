Uomo morto davanti ospedale, ipotesi pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Sarebbe stato investito da una vettura e abbandonato sul posto l'uomo trovato morto questa mattina davanti all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in via Castelfidardo. Questa è l'ipotesi più accreditata da parte della polizia che inizialmente pensava potesse trattarsi di un pestaggio. L'uomo ha le gambe rotte, lesioni compatibili con l'impatto con un mezzo che andava a velocità sostenuta. La vittima è un clochard molto noto nella zona e, seppur senza documenti, è stato riconosciuto anche dagli agenti di polizia, dato che la Questura è nella stessa zona. Aveva circa 70 anni e dormiva proprio lì davanti all'ospedale, dove è stato trovato in un riparo con coperte e cartoni. E' possibile, dunque, che l'uomo si sia trascinato al suo rifugio dopo l'impatto. In considerazione della probabile velocità del mezzo, non è escluso che l'incidente possa essere avvenuto lungo i Bastioni di Porta Nuova, sull'arteria principale. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Intanto la polizia sta raccogliendo le immagini delle telecamere della zona, ben coperta da occhi elettronici anche in virtù dell'accesso all'area C. La sensazione è che il presunto pirata della strada possa essere individuato a breve. (ANSA).