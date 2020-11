Von der Leyen, solo con riforme giuste Italia ripartirà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- BRUXELLES, 28 NOV - "Le riforme sono le basi per la ripresa. Solo con le giuste riforme l'Italia può garantire che NextGenerationEU risponda alle aspettative dei suoi cittadini. Penso, ad esempio, a riforme volte ad accelerare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, aspetto essenziale per attrarre investimenti e infondere fiducia al settore pubblico". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'Università Bocconi. "Ma anche, aspetto ancora più importante - ha proseguito - garantire ai giovani italiani l'opportunità di trovare un lavoro gratificante. "Next generation Eu (il Recovery fund) porterà un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana, ma questo solo se l'Italia entra in gioco, con volontà nell'apportare riforme e un approccio strategico negli investimenti", ha aggiunto.