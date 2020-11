Alluvione Sardegna: sindaco Bitti, 4 volte peggio del 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 29 NOV - "Lo scenario dell'evento di oggi è apocalittico ed è tre o quattro volte superiore a ciò che si era verificato nel 2013 con il Ciclone Cleopatra". Lo ha detto il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini dopo il vertice con il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. "L'acqua adesso ha superato i tre o quattro metri mentre nel 2013 è salita di 1 metro. Sapevamo di non essere al sicuro perché stavamo programmando gli interventi di messa in sicurezza e ora questa situazione ci costringe a rivedere tutto. Ci metteremo forza e tenacia in questo. Il mio pensiero va alle vittime della tragedia, questo è il vero peso per la comunità. Per il resto ce la faremo anche stavolta", ha concluso il sindaco del paese barbaricino. (ANSA).