Bielorussia: la piazza anti-Lukashenko cambia tattica

- ROMA, 29 NOV - I manifestanti dell'opposizione in Bielorussia sono scesi anche oggi nelle strade della capitale Minsk, come ormai si ripete ogni domenica da tre mesi, per manifestare contro la rielezione di Alexander Lukashenko. Ma con una nuova tattica. Per aggirare la stretta delle autorità contro gli assembramenti nel centro della capitale, sono stati organizzati piccoli raduni in ogni distretto della città. Secondo i media locali, a Minsk sono state così registrate una ventina di manifestazioni. "Grandi colonne di persone si sono radunate in tutti i distretti, senza eccezioni. La polizia di Lukashenko sta correndo disperatamente da un distretto all'altro", ha detto il canale dell'opposizione Nexta Live, Telegram, che ha contribuito a coordinare le iniziative in corso. Come nelle settimane precedenti, diverse stazioni della metropolitana nel centro della città sono state chiuse e le reti dei cellulari e di internet sono stata limitate.