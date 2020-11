Covid: ministro Gb, rischio terza ondata a inizio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Inghilterra rischia una terza ondata di coronavirus nell'anno nuovo se non si raggiungerà un giusto equilibrio nelle restrizioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, riferisce il Guardian. Il ministro inoltre non ha voluto escludere la prospettiva di un terzo lockdown nazionale nel 2021. I Comuni voteranno martedì sul sistema di restrizioni a tre livelli che rimpiazzerà il lockdown. Ieri il premier Boris Johnson ha scritto ai deputati Tory nel tentativo di arginare una potenziale ribellione sulle nuove misure anti-Covid, assicurando che termineranno il 3 febbraio, saranno riviste ogni due settimane e procederanno con l'approvazione dei parlamentari. Il Regno Unito ha riportato oggi altri 208 morti per coronavirus, che portano il totale dei decessi in ospedale a 40.405, riferisce ancora il Guardian. (ANSA).