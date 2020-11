Covid: Napoli; festa con giovani in albergo interrotta da Ps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Una festa abusiva è stata interrotta dalla polizia ieri sera in un albergo nel centro di Napoli e 19 persone sono state sanzionate in base alla normativa anticovid. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, infatti, in una struttura alberghiera di Corso Umberto per la segnalazione di una festa con musica ad alto volume e la presenza di numerose persone. I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dall'addetto alla reception che si stava svolgendo una festa privata organizzata da alcuni ragazzi. Nell'area comune della struttura, adibita a discoteca, vi erano diversi giovani intenti a ballare creando un assembramento; erano anche privi della mascherina: Alcuni si sono allontanati mentre altri 18, tra i 19 e i 34 anni, sono stati identificati e sanzionati, insieme con l'addetto della reception. (ANSA).