Covid: quarto screening Vo'; Crisanti, adesione altissima

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - "Abbiamo avuto una adesione altissima, intorno al 90%": Andrea Crisanti, responsabile del Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Padova, si dice soddisfatto parlando con l'ANSA dell'affluenza a Vo' per il quarto 'giro' di test sulla popolazione. L'obiettivo era quello di valutare, a distanza di sei mesi, se i 160 abitanti che avevano mostrato la presenza di anticorpi da Covid avessero ancora lo stesso livello di immunizzazione. "Nel giro di due settimane - sottolinea Crisanti - avremo i risultati". Vo' contò il 21 febbraio la prima vittima per Covid in Italia. (ANSA).