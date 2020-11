Covid: Singapore, madre è infetta, bimbo nasce con anticorpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Una donna di Singapore, infettata dal Covid-19 a marzo mentre era in gravidanza, ha dato alla luce un bambino sano ma che ha nel suo organismo gli anticorpi contro il virus, offrendo un nuovo indizio sulla possibilità che l'infezione possa essere trasferita da madre a figlio. Lo riferisce il Guardian. L'Organizzazione mondiale della sanità afferma che non è ancora noto se una donna incinta con il Covid-19 possa trasmettere il virus al feto o al bambino durante la gravidanza o il parto. Ad oggi, il virus attivo non è stato trovato in campioni di liquido amniotico o nel latte materno. (ANSA).