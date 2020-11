Si infila con la Panda nei corridoi dell'ospedale

Abituati alle barelle e ai carrelli delle medicazioni, medici e infermieri hanno strabuzzato gli occhi di fronte a quella Panda che si era infilata nei corridoi dell'ospedale, parcheggiata a fianco alle vetrate.

Non è ancora chiaro perché il conducente fosse lì, se per una visita o per accompagnare qualcuno: ma i vigili urbani di Livorno dovrebbero presto - grazie alla targa fotografata - risalire a lui.

Che quando ha visto le guardie giurate arrivare e ormai ritornato a bordo del veicolo, ha ingranato la prima, è arrivato in fondo al corridoio e tornato sulla strada ed è riuscito a fuggire.