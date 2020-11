Stato australiano di Victoria, un mese senza Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Lo stato australiano di Victoria - dove si trova la seconda città più popolosa del Paese, Melbourne - non registra nuovi casi, decessi o persone ancora malate di Covid-19 da 30 giorni: lo hanno comunicato le autorità sanitarie statali, citate dalla Cnn. Il Victoria è stato a lungo l'epicentro della malattia in Australia, ed è stato per mesi in lockdown. Intanto, nello stato del Nuovo Galles del Sud, il più popoloso dell'Australia, per 22 giorni non ci sono stati contagi locali, ma nelle ultime 24 ore sono stati segnalati quattro casi importati. (ANSA).