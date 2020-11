38enne ucciso a coltellate nelle campagne del Foggiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MANFREDONIA, 30 NOV - Un uomo di 38 anni e' morto questa sera dopo essere stato accoltellato al capo. L'omicidio è avvenuto in un podere in località Macchia Rotondo nelle campagne di Manfredonia (Foggia). L'uomo, Mario Renzulli, è stato accompagnato all'ospedale di Foggia dal padre dove ed è morto poco dopo il ricovero. Sul posto stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Non si esclude che l'omicidio possa essere maturato in ambito familiare. (ANSA).