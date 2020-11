Covid: riaprono scuole medie e negozi in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - Dopo un lockdown di 16 giorni e uno screening di massa, in Alto Adige oggi riaprono tutti i negozi e i mercati alimentari. Riprendono la loro attività anche i parrucchieri e gli estetisti. Bar e ristoranti per il momento possono offrire solo servizio d'asporto, ma venerdì - quando l'Alto Adige dovrebbe uscire dalla zona rossa - probabilmente potranno lavorare dalle 5 alle 18. Oggi è ripresa anche la didattica in presenza in tutte le scuole medie, mentre sul ghiacciaio della val Senales riaprono gli impianti per gli allenamenti della squadre agonistiche. (ANSA).