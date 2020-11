Sri Lanka: allarme elefanti, mangiano plastica in discarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COLOMBO, 30 NOV - Il governo dello Sri Lanka sta costruendo trincee ed erigendo recinzioni elettriche per impedire agli elefanti di mangiare rifiuti di plastica nelle discariche a cielo aperto, un'abitudine letale per i pachidermi. La popolazione di elefanti dello Sri Lanka è scesa a circa 7.000 secondo l'ultimo censimento, rispetto ai 12.000 all'inizio del 1900. Molti vengono avvelenati da agricoltori che cercano di tenerli lontani dalla loro terra, ma un gran numero muore anche per il consumo di rifiuti. Le autopsie mostrano grandi quantità di plastica nello stomaco di animali morti dopo aver rovistato nelle discariche. Le autorità hanno annunciato una legislazione per vietare l'importazione della maggior parte dei prodotti di plastica ad agosto. Da gennaio entrerà in vigore un divieto per la plastica monouso. Lo Sri Lanka dal 2017 ha bandito la produzione o l'importazione di plastica non biodegradabile utilizzata per avvolgere alimenti e borse della spesa. (ANSA).