(ANSA) - WASHINGTON, 30 NOV - "Non sto combattendo per me, sto combattendo per i 74 milioni di americani che hanno votato per me!": lo ha twittato Donald Trump, sottolineando come dai 74 milioni di voti, "mai così tanti per un presidente in carica", sono esclusi "i tanti voti per Trump che sono stati gettati via".(ANSA).