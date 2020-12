Apre B&b gestito da ragazzi down, 'il Covid non ci ferma'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, DEC 1 - Apre a Bologna il bed and breakfast 'Via delle Idee', frutto del lavoro di un gruppo di giovani adulti con la sindrome di Down. L'appartamento è in via Saragozza ed è gia prenotabile sulla piattaforma Airbnb: ad occuparsi dell'accoglienza, delle pulizie e della cura degli ospiti ci saranno Giovanni e Agnese e gli altri ragazzi che seguono speciali percorsi di autonomia alla Casa delle Idee, associazione specializzata in progetti di autonomia per soggetti con fragilità. Una realtà diventata nota al grande pubblico dopo la proiezione in piazza Maggiore del film documentario 'Sognando Gianni Morandi', che racconta la storia di Giovanni e dei suoi amici, tutti uniti dal sogno di conoscere il cantante. Avverato quel desiderio, i ragazzi hanno deciso di lanciarsi in un'altra impresa alla ricerca della propria autonomia. "La disabilità e la bellezza non vengono mai associate, noi invece lo facciamo - ha spiegato Rosanna De Sanctis, psicologa e presidente dell'associazione Casa delle Idee - C'è il Coronavirus e il B&B non avrà molti ospiti ma noi non possiamo interrompere i sogni dei nostri ragazzi perché il turismo è paralizzato. Come associazione non aspettiamo contributi o tempi migliori, crediamo nel cambiamento e nel bello adesso". (ANSA).