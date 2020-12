Cei, le messe di Natale saranno in piena osservanza delle norme

Le Messe di Natale si svolgeranno «nella piena osservanza delle norme». Lo ha detto mons. Mario Meini, pro-presidente Cei, introducendo il Consiglio permanente. Partendo dalla «risonanza mediatica» sulla questione degli orari delle Messe, ha sottolineato; «Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti».

Foto d'archivio della messa di Natale in Duomo