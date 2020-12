Francia: venduto a 274.000 euro troncone scala Tour Eiffel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 01 DIC - Un troncone della scala elicoidale della Tour Eiffel, composto da 14 gradini, è stato aggiudicato oggi all'asta da Artcurial a 274.475 euro. E' stato acquisito per una collezione privata europea. Si tratta di un troncone della scala originale, alto circa 3 metri, proveniente dalla prima costruzione della torre, nel 1889. Collegava il secondo al terzo piano. Il pezzo apparteneva già a un collezionista. Nel 1983, l'installazione dell'ascensore fra gli ultimi 2 piani della Tour Eiffel comportò l'esigenza di smontare e tagliare la scala in 24 tronconi. Uno di essi è da allora conservato al primo piano del monumento, altri tre si trovano in musei francesi. I 20 elementi restanti furono venduti a collezionisti di tutto il mondo. (ANSA).