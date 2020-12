Israele: Netanyahu fa appello a Gantz, non voti sfiducia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, DEC 1 - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rivolto un appello al suo alleato di coalizione Benny Gantz affinché non voti a favore della mozione di sfiducia che domani, mercoledì, l'opposizione presenterà contro il governo alla Knesset. Mozione che, se passasse tutti i gradini parlamentari, porterebbe all'immediata caduta dell'esecutivo e a nuove elezioni. "Noi voteremo domani contro la mozione. In nome dell'unità - ha aggiunto - chiedo a Gantz di fare lo stesso. Non abbiamo bisogno di elezioni adesso. Abbiamo compiti da portare a termine. Occorre abbassare la diffusione del covid, portare i vaccini a tutti gli israeliani, dare più aiuto all'economia e ai cittadini. Bisogna farlo tutti insieme ed è difficile farlo durante le elezioni". (ANSA).