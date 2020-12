Covid: Ue, allungare vacanze ed evitare messe affollate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 02 DIC - Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue le festività", si invita a "valutare di allungare le vacanze scolastiche" o di ricorrere a "un periodo di apprendimento on-line, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola". E' quanto si legge nelle linee guida presentate dalla commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, in vista delle festività natalizie. Nella strategia, si chiede anche "di valutare di non permettere assembramenti" e di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o radio". (ANSA).