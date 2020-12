Incendio casa calciatore Foggia, 'sono sconvolto'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FOGGIA, 02 DIC - "Stamattina andrò a sporgere denuncia. Sono sconvolto". E' il commento di Federico Gentile, calciatore del Foggia, al quale la scorsa notte hanno incendiato la porta di ingresso della sua abitazione. Da inizio stagione Gentile non è più capitano ma gioca ancora nella squadra rossonera che milita in serie C. "Ero in casa con le bambine piccole - ricorda Gentile - fortunatamente non è successo nulla. E' un episodio gravissimo". "Io sono qui - conclude - solo per giocare a calcio". (ANSA).