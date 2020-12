© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - L'impiccagione di Ahmad Reza Djalali, il medico iraniano-svedese condannato a morte in Iran per spionaggio, è stata rinviata "di alcuni giorni". Lo scrive il sito della Bbc in persiano, precisando di avere avuto l'informazione da una fonte vicina alla famiglia contattata dall'avvocato del ricercatore, che in passato ha lavorato anche a Novara. (ANSA).