Peschereccio affonda in porto Cagliari, equipaggio salvato

(ANSA) - CAGLIARI, 02 DIC - Ha iniziato a imbarcare acqua proprio mentre entrava in porto a Cagliari ed è affondato accanto alla banchina, mentre i quattro membri dell'equipaggio e il comandante abbandonavano l'imbarcazione. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato all'affondamento del peschereccio Futura, una imbarcazione di circa 58 tonnellate, finita sott'acqua durante la notte. Il comandante dell'imbarcazione proprio mentre si apprestava ad entrare in porto ha lanciato l'allarme, segnalando alla Guardia costiera che stava affondando. Sul posto è stata subito inviata la motovedetta CP 320, mentre da terra sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori e le altre squadre della Guardia costiera. Il peschereccio, nonostante avesse già imbarcato molta acqua, ha raggiunto il molo Rinascita. Equipaggio e comandante sono scesi dall'imbarcazione proprio mentre affondava. Per evitare ogni forma di inquinamento sul posto è intervenuta la ditta specializzata che garantisce il servizio disinquinante nel Porto di Cagliari che ha posizionato le panne assorbenti in corrispondenza del luogo dell'affondamento. I vigili del fuoco con i sommozzatori hanno eseguito un primo sopralluogo per pianificare il recupero del peschereccio. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha avviato un'inchiesta per ricostruire l'incidente. Secondo i primi accertamenti il peschereccio potrebbe aver inavvertitamente colpito gli scogli del molo di levante proprio mentre entrava in porto e sullo scafo si è aperta la falla che ha poi portato all'affondamento. (ANSA).