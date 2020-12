Ristoranti aperti a Natale e Capodanno (a pranzo), no a spostamenti tra regioni: a breve il Dpcm natalizio. Ma è scontro last minute

I ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e Capodanno. Coprifuoco alle 22, fino alle 5 del mattino se non per motivi di necessità, lavoro o salute, anche a Natale e Capodanno (a rischio cenone della vigilia anche in casa). I bar e ristoranti chiuderanno sempre alle 18. Tutte le regioni dovrebbero diventare tutte gialle entro le festività. Bar che potranno restare aperti per il pranzo di Natale e Santo Stefano, il primo e 6 gennaio.

Cenoni vietati negli alberghi il 31 dicembre. E ancora, il divieto di spostarsi da una Regione all’altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per «necessità», autocertificate, come quella di «assistere un genitore solo». Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre. E la raccomandazione a non sedersi a tavola, anche dentro casa, nelle festività con persone non conviventi.

Con il coprifuoco confermato alle 22, le messe natalizie inizieranno entro le 20. Potrebbe essere spostato alle 21 l'orario di chiusura dei negozi questo per permettere di allungare lo shopping natalizio, con ingressi sempre contigentati per evitare gli assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.

Il governo è intenzionato a non consentire l'apertura degli impianti sciistici per il rischio assembramenti. Vietate anche le crocere.



Sarà un decreto del presidente del Consiglio, tra qualche ora, a segnare i confini di quello che Roberto Speranza annuncia al Parlamento come un Natale «diverso dagli altri». La linea dura del governo è acclarata: dal 21 dicembre al 7 gennaio (ma le date potrebbero ancora variare) limitazione degli spostamenti e «lotta» agli assembramenti, a partire dalla chiusura delle piste da sci. Ma non tutto è deciso, a partire dalla scuola. E su quanto debba essere davvero dura in concreto la linea, va in scena fino all’ultimo un durissimo braccio di ferro: al Senato esplodono le tensioni nella maggioranza, Italia viva e una minoranza del Pd chiedono di permettere i ricongiungimenti familiari anche fuori regione e allentare la morsa del Natale.



Il premier Giuseppe Conte porta a tarda sera in Consiglio dei ministri un decreto legge per definire il perimetro delle nuove restrizioni, a partire dal divieto degli spostamenti. Il decreto servirà anche a consentire al prossimo dpcm di durare più di trenta giorni (si discute se porre il limite a 45, 50 o 60), per poter coprire le festività almeno fino alla Befana. Il dpcm che Conte dovrebbe firmare giovedì sera, dopo presentazione in conferenza stampa, dovrebbe durare fino al 7 gennaio, ma potrebbe essere esteso, spiega il ministro Francesco Boccia, «anche a un giorno o una settimana dopo». Si deciderà dopo un nuovo confronto con le Regioni, alle quali la bozza del testo dovrebbe essere inviata nella notte per ricevere poi i loro rilievi. «Siamo a disposizione H24», assicura il veneto Luca Zaia, che come Stefano Bonaccini benedice l’idea di tenere aperti i ristoranti a pranzo anche a Natale e Capodanno.



E’ innanzitutto dal Parlamento, però, questa volta, che al governo arrivano forti resistenze. Speranza al Senato e alla Camera illustra la linea concordata nel governo in un lungo vertice martedì notte. Si dice fiducioso che presto l’indice RT possa calare sotto 1 ma avverte che il «raggio di sole» non vuol dire «pericolo scampato": «Se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo». Per piegare la curva evitando il lockdown generale, spiega il ministro della Salute, vanno evitati gli assembramenti nelle località sciistiche e limitati gli spostamenti internazionali. Si sta invece valutando - e Luigi Di Maio dal M5s auspica che sia così - di riportare in classe a dicembre i ragazzi delle superiori, magari riducendo la didattica a distanza dal 14 dicembre. Per il resto, il governo prevede: divieto di uscire dal Comune il 25-26 dicembre e 1 gennaio, stop alle crociere, quarantena per chi rientra dall’estero, apertura degli alberghi in tutta Italia ma con chiusura alle 18 dei loro ristoranti la sera del 31 dicembre.

Tutto bene? No, perchè il governo è orientato ad aprire gli hotel anche nelle zone di montagna e non chiudere i ristoranti a Natale e Capodanno. Ma agli «aperturisti» non basta. Al Senato va in scena una dura lite tra i capigruppo di maggioranza, che non riescono a trovare un accordo su una risoluzione comune da votare in Aula: si fa firmare dai capigruppo in commissione Salute un generico via libera alle comunicazioni di Speranza. Sulle barricate ci sono Davide Faraone (Iv) e Andrea Marcucci (Pd). «No alla chiusura dei comuni a Natale», perchè - dicono all’unisono - non ha senso penalizzare chi vive in piccole città, magari senza ristorante. Si apra ai ricongiungimenti con i parenti più stretti, i genitori e i nonni. E, chiede Faraone, si permettano le crociere e le cene della vigilia in albergo. La linea di Marcucci non è quella del Pd, chiariscono subito Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, che descrivono molto irritato con il capogruppo Dem: «Serve la massima prudenza».

Gli «aperturisti» chiedono di incontrare Conte: li ricevono i ministri Speranza e Federico D’Incà. Fuori dalla sala della riunione si sentono urla: «Così non c'è più maggioranza», qualcuno sente dire a Marcucci. Anche alla Camera il clima è teso. Il dibattito promette di proseguire in Consiglio dei ministri ma la linea dura è decisa: anche Conte, dopo aver espresso dubbi su specifiche misure, sceglie di non derogare almeno sul fattore più rischioso, lo spostamento tra Regioni, anche se gialle. Dunque dovrebbero resistere poche, limitate deroghe: dal 21 dicembre non ci si potrà muovere per raggiungere le seconde case. Ma i dettagli da definire sono ancora molti: quante persone far sedere a tavola? C'è l’ipotesi di raccomandare un massimo di dieci. Consentire di muoversi a chi abbia solo il domicilio? Quando far tornare i ragazzi a scuola? Ancora ventiquattro ore per trattare.