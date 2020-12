Agcom: al via nuove misure per agevolare utenti disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dispone l'avvio di una consultazione pubblica con l'obiettivo di aggiornare l'attuale regolamentazione in materia di agevolazioni per utenti non vedenti e non udenti, disciplinata dalla delibera n. 46/17/CONS. La consultazione, che avrà una durata di 60 giorni, è disponibile da oggi sul sito istituzionale di AgCom. "Con questa iniziativa l'Autorità intende estendere le agevolazioni anche agli utenti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione" ha dichiarato la Commissaria Elisa Giomi, relatrice del provvedimento. Le agevolazioni prevedono uno sconto del 50% sul prezzo di tutte le offerte voce e dati di rete mobile oltre all'introduzione di specifiche misure in materia di trasparenza e customer care, tra le quali la possibilità per gli utenti disabili di delegare un soggetto terzo per la gestione del contratto e la realizzazione di un canale di assistenza dedicato. Un'altra importante novità contenuta nella consultazione è l'avvio di un tavolo tecnico finalizzato all'introduzione di servizi di "conversazione globale", così che tutte le persone che hanno difficoltà nell'esposizione verbale possano essere agevolate nella conversione in tempo reale del testo in parole e viceversa. "Comunicare è un bisogno essenziale e un diritto individuale inalienabile, perché è alla base della nostra vita di relazione. Garantire a tutte le categorie di utenti il più ampio accesso agli strumenti della comunicazione mediale su criteri di parità e di equivalenza, oltre a essere un nostro preciso dovere, fa compiere ad AgCom un passo in avanti sulla strada della innovazione e della giustizia sociale" ha concluso la Professoressa Giomi. (ANSA).