Covid: Marche, 476 casi nuovi 'molecolari', 33 da antigenici

(ANSA) - ANCONA, 03 DIC - Nelle ultime 24ore sono 476 i positivi al coronavirus tra i nuovi tamponi molecolari, oltre ad altri 33 contagiati in base a 959 screening con percorso antigenico da confermare con tamponi molecolari. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. In tutto sono stati testati 4.137 tamponi: 1.662 nuovi tamponi molecolari, 959 test in screening con percorso Antigenico e 1.516 nel percorso guariti. Tra i 476 positivi rilevati nei tamponi molecolari ce ne sono 124 in provincia di Pesaro Urbino, 103 in provincia di Macerata, 101 in quella di Ancona, 67 nel Fermano, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione. I casi comprendono 68 soggetti con sintomi. I contagi riguardano anche contatti in setting domestico (107), contatti stretti di casi positivi (122), in setting lavorativo (24), in ambienti di vita/socialità (7), in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16), screening percorso sanitario (7) e un rientro dall'estero. Per altri 119 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).