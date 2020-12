© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 03 DIC - Sono 28.145 i casi di Covid-19 accertati in Russia nelle ultime 24 ore: il massimo dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il centro operativo anticoronavirus. I contagi finora accertati in Russia salgono così a 2.375.546. Nel corso dell'ultima giornata 554 persone sono morte a causa della malattia portando a 41.607 il totale ufficiale delle vittime dell'epidemia in Russia. (ANSA).