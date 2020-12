Disabili: Papa, basta atteggiamenti rifiuto,tutelare dignità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il Papa chiede di superare il "rifiuto" nei confronti dei disabili e di affermare invece "la dignità di ogni persona". "Si riscontrano atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa di una mentalità narcisistica e utilitaristica, sfociano nell'emarginazione, non considerando che, inevitabilmente, la fragilità appartiene a tutti", sottolinea il Papa nel messaggio per la Giornata delle persone con disabilità. "E' importante" invece "promuovere una cultura della vita, che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità, di ogni età e condizione sociale". TU/ S0A QBXB (ANSA).