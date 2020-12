Usa: Harris nomina chief of staff stratega dem afroamericana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 3 - La vice presidente eletta Kamala Harris ha nominato come sua chief of staff l'afroamericana Tina Flournoy, una esperta stratega democratica che ha ricoperto lo stesso ruolo con l'ex presidente Bill Clinton sin dal 2013. Una nomina che rafforza un team di consigliere guidato da donne afroamericane, aggiungendosi ad Ashley Etienne come direttrice della comunicazione e Symone Sanders come portavoce. In precedenza Flournoy aveva rivestito posti di rilievo nel partito democratico, nelle campagne presidenziali di Al Gore e di Hillary Clinton, e nell'American Federation of Teachers. Harris ha annunciato anche la nomina di Rohini Kosoglu (di origini cingalesi) come sua consigliera di politica interna e Nancy McEldowney come sua consigliera per sicurezza nazionale: la prima era stata una 'top adviser' della sua campagna elettorale, la seconda è una ex ambasciatrice in Bulgaria con 30 anni di servizio nella diplomazia. (ANSA).