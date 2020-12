© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Credo che la nuova amministrazione Usa" del presidente eletto Joe Biden "avrà un approccio più bilanciato sul processo di pace in Medio oriente e questo ci darà la possibilità per la ripresa dei negoziati tra palestinesi e israeliani. Credo che la pace sia possibile e dobbiamo impegnarci per questo". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell ai Med Dialogues 2020 di Roma, organizzati dal ministero degli Esteri e da Ispi. (ANSA).