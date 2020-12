Covid: focolaio in reparto, chiude Medicina a Oristano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 04 DIC - Una ventina di contagiati tra i pazienti e altri sette casi tra gli operatori sanitari: non c'è pace per l'ospedale San Martino di Oristano. Dopo la buona notizia della riapertura del pronto soccorso il reparto di Medicina chiude per un focolaio, come rivelano i quotidiani sardi. Già avviate le procedure per effettuare subito i test su tutti i pazienti e sul personale. Ma non solo. Alcuni casi si sono verificati anche in Rianimazione tra pazienti e operatori, mentre i posti letto in pronto soccorso, almeno sino a ieri, erano quasi tutti occupati. Nel frattempo i sindaci del Comitato del distretto socio sanitario di Oristano sono pronti ad una manifestazione a Cagliari per chiedere alla politica regionale maggiore attenzione sui servizi socio-sanitari nel territorio. (ANSA).