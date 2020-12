Covid: Lavevaz (Vda), la zona arancione è quanto aspettavamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 04 DIC - "Mi ha chiamato poco fa il ministro della Salute Speranza per comunicarmi la riclassificazione della Valle d'Aosta in zona arancione che decorrerà da domenica: era quanto aspettavamo, viste le interlocuzioni dei giorni precedenti". E' quanto dichiara all'ANSA il presidente della Regione Erik Lavevaz. Sulla riclassificazione della regione alpina, attesa già per la scorsa settimana, era nata una polemica tra le autorità regionali e il Governo. (ANSA).