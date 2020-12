Covid, ora l'Abruzzo è l'unica regione in zona rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESCARA, 04 DIC - Dopo le tre ordinanze del ministro Speranza, l'Abruzzo è l'unica regione ancora in zona rossa. Il passaggio formalizzerà quanto era chiaro da ieri. Il presidente della Regione Marsilio da giorni ha avviato un'interlocuzione con il ministero per anticipare la fine della zona rossa visti gli ultimi dati. L'Abruzzo è in zona rossa dal 18 novembre, con ordinanza regionale scaduta ieri. La misura era stata confermata da Speranza con ordinanza in vigore dal 22 novembre. Per il passaggio a una zona inferiore bisogna rispettare le tempistiche previste dalle regole delle fasce di rischio che suddividono le regioni per colori. "Il ministro Speranza - dice Marsilio - mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa nella logica di completare i 14 giorni previsti dal Dpcm vigente. Il ministro mi ha anticipato che nel Report della Cabina di Regia si dà atto positivamente del fatto che l'Abruzzo ha autonomamente anticipato l'adozione delle misure più restrittive che hanno portato l'indice Rt da 1.5 a 0.9". Marsilio proporrà quindi di "anticipare l'uscita dalla zona rossa per l'8 dicembre". (ANSA).