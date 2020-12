Covid: Rsa San Mauro attiva la camera degli abbracci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN MAURO TORINESE, 04 DIC - Anche gli ospiti della Rsa San Giuseppe, gestita dalla Cooperativa sociale Il Margine, a San Mauro Torinese, potranno riabbracciare in tutta sicurezza i loro familiari. Merito della 'camera degli abbracci', una struttura gonfiabile in Pvc che è stata collocata nella cappella interna della struttura che, grazie ad un doppio ingresso, permette di mantenere divisi i percorsi dei familiari. "Ci è sembrata un'idea rivoluzionaria in questi mesi di distanziamento forzato - sottolinea Nicoletta Fratta, presidente della cooperativa - un investimento nella prospettiva di offrire un servizio in più agli ospiti della Rsa, in un periodo cosi triste e penoso in cui non possono ricevere visite dai loro familiari". La camera per gli abbracci, prodotta dalla Sport Promotion Srl, è operativa dal 3 dicembre: tramite prenotazione è possibile organizzare gli incontri tra ospiti e familiari. (ANSA).