Matteo Mecacci nuovo direttore Ufficio Osce diritti umani

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La Farnesina esprime grande soddisfazione per il successo della candidatura di Matteo Mecacci quale nuovo Direttore dell'Ufficio Osce per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Odihr). ''Una nomina prestigiosa - dichiara la Farnesina - che conferma le eccellenti qualità del candidato e la grande stima di cui gode l'Italia in ambito Osce, dove continua a ricoprire nel tempo cariche apicali''. '' La nomina consensuale da parte del Consiglio Ministeriale Osce di Tirana dei quattro candidati per le cariche apicali dell'Organizzazione - a cui vanno le nostre vive congratulazioni - rappresenta un segnale importante per il lavoro che attende l'Osce nei prossimi anni'' aggiunge il ministero degli Esteri. ''Rinnoviamo le nostre congratulazioni al Presidente in Esercizio dell'Osce, il Primo Ministro albanese Edi Rama, ed estendiamo le nostre felicitazioni alla Presidenza svedese entrante'' conclude la Farnesina. (ANSA).